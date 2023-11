Mafia, trovata una mitraglietta Skorpion in casa del titolare di un bar di Palermo

In casa di Giuseppe D’Amore, arrestato questa mattina nell’ambito dell’inchiesta sul mandamento mafioso di Resuttana, a Palermo, e titolare di un bar in viale Resurrezione (nella foto), a Palermo, gli agenti della polizia, nel corso della perquisizione, hanno trovato una mitraglietta Skorpion con matricola abrasa e munizioni. Sono in corso indagini per accertare se l’arma trovata in casa di D’Amore facesse parte dell’arsenale della cosca.

Le indagini sono coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Marzia Sabella e i sostituti Giovanni Antoci, Francesca Dessì e Giorgia Righi. Secondo le indagini, D’Amore avrebbe più volte incontrato uomini d’onore della famiglia di Resuttana, mettendosi a disposizione del capo mandamento Salvatore Genova e del reggente della omonima famiglia mafiosa Sergio Giannusa. D’Amore sarebbe stato un tassello fondamentale della rete di comunicazione riservata, dicono gli inquirenti. A uno degli incontri organizzati grazie al suo aiuto avrebbe partecipato l’anziano boss Michele Micalizzi, 73 anni, arrestato lo scorso luglio.