Palermo, caos e paura in viale Lazio: lite tra due famiglie davanti a Villa Costa

Momenti concitati nel primo pomeriggio di oggi in viale Lazio. Una lite che ha coinvolto almeno cinque persone appartenenti a due distinti nuclei familiari ha provocato scompiglio davanti a Villa Costa, dove si è sfociata la rissa ed è stato necessario l'intervento della polizia.

Sette le volanti arrivate sul posto, gli agenti hanno ristabilito calma con non poca difficoltà: a provocare le tensioni sarebbe stata la relazione tra due ventenni, iniziata contro la volontà dei genitori. La ragazza avrebbe inoltre scoperto di essere incinta, per questo motivo era stato organizzato un incontro che doveva essere chiarificatore. Così non è stato, anzi. Al punto che in viale Lazio è dovuta intervenire anche un'ambulanza per assistere la giovane in gravidanza.

Ripercussioni sul traffico tra viale Lazio e viale Campania: molti automobilisti curiosi hanno rallentato la marcia per cercare di capire cosa stava accadendo. Gli agenti hanno identificato le persone coinvolte, le indagini per ricostruire la vicenda sono in corso.