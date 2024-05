Alba violenta a Palermo: un uomo picchiato, rapinato e lasciato a terra sanguinante

Un’alba violenta nel cuore residenziale di Palermo, dove un uomo è stato aggredito e picchiato dai rapinatori. Alle 6 di questa mattina (10 maggio) in via Pirandello, nel tratto tra via Giusti e via Cesareo, due banditi hanno affrontato un passante che stava per andare al lavoro e lo hanno preso a pugni per portargli via il borsello con gli effetti personali. La vittima dell’aggressione si è accasciata sull’asfalto sanguinante.

Alcuni residenti hanno assistito alla scena dalle finestre di casa ed hanno lanciato l’allarme al 118 e alla polizia. Sul posto sono arrivate le volanti della questura e un’ambulanza. L’uomo, ferito al naso, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Indagini in corso per risalire agli autori del raid. Il caso allunga la lista di assalti violenti a Palermo, dove l’allarme criminalità resta alto anche perché spesso i malviventi non esitano a usare le maniere forti contro le vittime per entrare in possesso di soldi e oggetti di valore.