A Palermo inaugurata la bretella di Tommaso Natale: «Passo importante per la mobilità nella borgata»

Tommaso Natale ha finalmente la sua bretella: la strada collegherà via Partanna Mondello e via Sferracavallo, tagliando in due il quartiere e alleggerendo il traffico della piazza nella borgata palermitana.

Un risultato conseguito dopo quasi cinque anni di attesa da parte dei residenti, che dal 2018 vedevano campeggiare i new jersey all’ingresso della strada - ancora sprovvista di toponomastica - rimossi oggi (14 novembre) in occasione della consegna di Rfi all’amministrazione comunale. I lavori, infatti, erano praticamente finiti già cinque anni fa ma si arrestarono a causa di problemi al sistema di illuminazioni: Amg non fu in grado di concludere le opere, poi passate nelle mani di Reti ferroviarie italiane.

Adesso, dopo anni di lungaggini burocratiche, la strada è aperta. Le automobili e le motociclette potranno usufruire di un parcheggio di interscambio - dove sono presenti anche alcune colonnine per la ricarica di mezzi elettrici - per favorire l’intermobilità dei trasporti con i servizi ferroviari. La consegna è avvenuta alla presenza di alcuni cittadini del quartiere, dei consiglieri comunali Catia Meli, Ottavio Zacco e Dario Chinnici, del responsabile di Rfi Francesco Zambonelli e dell’assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando.

«Oggi apriamo questa bretella - ha detto soddisfatto l'assessore -. Rfi ha svolto un lavoro nei confronti della città, oltre che per potenziare la loro rete sia sul passante che sull'anello ferroviario. Vengono consegnate queste opere di urbanizzazione che sono fondamentali. Le persone del quartiere si vedono ridata la possibilità di usufruire di una via di comunicazione importante. La strada consente di attraversare la borgata, accedendo alla fermata del passante ferroviario che consente di arrivare da Brancaccio all’aeroporto».

Il prossimo passo sarà cominciare con gli uffici dell’assessore alla Mobilità, Maurizio Carta: «Stiamo pensando di rivedere complessivamente la mobilità della borgata - ha concluso Orlando - quando si inaugurano opere realizzate dal Comune o da altri enti, bisogna solo esprimere soddisfazione».

«Sono felice. Non vedevo l'ora - esulta Salvatore Cusimano, residente di via Sferacavallo -. Sento dire da troppo tempo "il mese prossimo riapre". Sono passati anni. Ora che sta aprendo, quasi non ci credevo». Anche se qualche dubbio sorge: «Sarà un po' più complicato passare anche a causa dell’incrocio - continua Cusimano - penso che si ingombrerà un po' il traffico, così come succede a Sferracavallo. Certo, va detto, si alleggerirà il traffico della piazza. Le auto che passano da lì avranno un'alternativa. Tutto non si può avere. Ci accontentiamo».

Soddisfatti anche il vice presidente e la componente della Terza Commissione Consiliare, Massimo Giaconia e Caterina Meli: «Esprimiamo apprezzamento per la consegna al Comune e, quindi, alla cittadinanza, di queste importanti opere infrastrutturali che miglioreranno sia in termini di viabilità che di servizi un’area compresa tra Tommaso Natale, Partanna Mondello e Sferracavallo».