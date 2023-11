Palermo, sabato sera con incidenti: due persone ferite, disagi al traffico

Due incidenti nella notte a Palermo con tre persone ferite. Il primo tra via Ammiraglio Rizzo e piazza Generale Antonio Cascino, con uno scontro fra un'auto e una moto. L'uomo che era in sella al due ruote, uno scooter, è finito per terra, riportando delle contusioni alle gambe e alle braccia: trasportato a Villa Sofia dal 118 in codice giallo, non è in gravi condizioni.

L'altro incidente, avvenuto circa un'ora dopo, tra piazza Don Bosco e via del Granatiere, dove a scontrarsi in questo caso sono state due auto: una ragazza è rimasta ferita e medicata sul posto. In quest'ultimo caso il sinistro ha portato un rallentamento della circolazione stradale, visto il punto dell'impatto e il fatto che fosse sabato sera, con un traffico particolarmente intenso. In entrambi i casi indagini e rilievi da parte dell'infortunistica della polizia municipale.