Natale senza più lavori al ponte Corleone, pronto il regalo per i palermitani

Come regalo di Natale, i palermitani dovrebbero trovare sotto l'albero un ponte Corleone finalmente libero da lavori, con la possibilità di percorrerlo senza rallentamenti, senza code, senza ingorghi, passando sopra quel centinaio di metri o poco più in un batter d'occhio e non più in 20-30 minuti, anche 45 se c'è particolare traffico. Uscire dalla città, insomma, diventerà facile. Incredibile, dopo tutti questi anni di sofferenza, diciamolo pure.

Con l’avvio dell’anno nuovo, la carreggiata in direzione Catania del ponte Corleone sarà percorribile senza limitazioni di massa e di numero di corsie. Dunque, arrivederci al 2024. Questa è la posizione ufficiale e il cronoprogramma stabilito.

L'Anas, che ha preso in mano la situazione da due anni circa insieme al commissario straordinario dell'opera, Maurizio Castiglioni (sì, il ponte ha un commissario straordinario...), potrebbe però come detto fare un regalo di Natale e aprire tutto prima delle festività.

I lavori al momento si sono spostati nel mezzo della carreggiata, costringendo i mezzi a dividersi in due corsie separate dai new jersey che delimitano l’area del cantiere. L’ordinanza, che prevede il traffico dei veicoli leggeri (fino a 7,5 tonnellate) sulla corsia lato valle, quelli pesanti sulla corsia lato monte e il divieto di transito ai mezzi pesanti nella complanare in direzione Catania, a partire dalla casa circondariale Pagliarelli sino al varco di accesso lato Baby Luna, è valida fino al 30 novembre, o comunque fino al completamento dei lavori. Dopo ci sarà il rush finale, quello vero.

Nel 2022 l'Anas aveva stilato un cronoprogramma che prevedeva dodici mesi di lavori affidati alla ditta Steeleconcrete e che miravano a risanare la struttura del ponte ad arco che scavalca il fiume Oreto. Operazione dal costo complessivo di sette milioni di euro. Un mese fa sempre l'azienda aveva annunciato che una parte di quei lavori si sarebbe conclusa tra fine novembre ed inizio dicembre, e fino ad ora non ci sono ritardi.

Sempre l'Anas, ad ottobre, aveva stimato la chiusura degli interventi in direzione Catania entro la fine dell'anno, tutt'al più ad inizio dell'anno nuovo. Adesso si starebbe provando a chiudere a metà dicembre. Insomma, ai palermitani resta poco più di un mese di passione, riguardo il traffico di ponte Corleone. Attenzione però, dopo si passa in direzione Trapani. L'incubo ricomincerà di nuovo? Vedremo, anche se la situazione sembra diversa da qualche anno fa, quando si è rischiato, e più di una volta, la chiusura totale del ponte.