Palermo, furto e devastazione alla succursale dell'Alberghiero Borsellino

Ancora raid e furti nelle scuole. Un primo furto è avvenuto nella succursale (nella foto) dell’alberghiero Paolo Borsellino, in via Nicolò Spedalieri, a Palermo. Qualcuno è entrato la scorsa notte mettendo a soqquadro l’edificio scolastico e danneggiando e rubando nei distributori per merendine, bibite e caffè. L’altro episodio si è verificato a Cinisi, nella scuola dell’infanzia Danilo Dolci. Qui i ladri hanno portato via una lavagna luminosa e materiale didattico. Sui due episodi indaga la polizia.