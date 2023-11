Palermo, due incidenti col monopattino in via Roma in pochi minuti: due feriti e disagi al traffico

Due incidenti a distanza di pochi minuti hanno bloccato la circolazione stradale in via Roma, a Palermo. Due persone sono rimaste ferite, con un ragazzo che è stato trasportato all'ospedale Civico in codice giallo per delle ferite alla testa.

Il primo incidente è avvenuto all'altezza di via Guardione, subito dopo l'incrocio con via Cavour: l'uomo era alla guida del monopattino quando ha perso il controllo del mezzo, cadendo e battendo rovinosamente la testa, forse a causa di un grossa buca che si trovava a pochi metri di distanza.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118, che lo ha medicato e trasportato per controlli al pronto soccorso del Civico. Poco dopo altro incidente, sempre in via Roma, tra un monopattino e una moto, all'altezza di corso Vittorio Emanuele, con un ferito che è stato medicato sul posto. Traffico in tutta l'arteria stradale rallentato per via dei mezzi di soccorso. Indagini da parte degli uomini dell'infortunistica dei vigili urbani.