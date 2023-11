Palermo, allo Zen 2 trovato un fucile a pompa con le munizioni a casa di un giovane: arrestato

La polizia ha arrestato un giovane di 29 anni allo Zen 2 di Palermo per detenzione abusiva di arma clandestina e relativo munizionamento. Nel corso di indagini e grazie al cane Black gli agenti sono arrivati in casa del sospettato e hanno trovato in camera da letto avvolto in un lenzuolo un fucile calibro 12 con matricola abrasa e 4 cartucce, arma pronta a sparare. Ritrovati, inoltre, 13 cartucce calibro 12, una impugnatura per fucile, una custodia per pistola ed utensili destinati alla pulizia delle armi. L’arma e le munizioni sono state sequestrato e l’arresto convalidato con custodia in carcere. Ulteriori indagini sono in corso per stabilire se e quando il fucile abbia sparato.