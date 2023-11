Nasconde una pistola in casa, arrestato a Misilmeri

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un uomo di 33 anni trovato in possesso di una pistola con canna modificata. Nel corso di controlli è stato arrestato anche un uomo di 56 di Belmonte Mezzagno evaso dall’abitazione mentre si trovava ai domiciliari.

I carabinieri hanno anche segnalato 14 persone alla prefettura quali assuntrici di sostanze stupefacenti, con il sequestro di varie dosi di hashish, marijuana e cocaina. Diversi i denunciati, per porto e detenzione abusiva di armi e oggetti atti ad offendere; i controlli hanno consentito di sequestrare diversi tirapugni, una mazza da baseball, un coltello a scatto e una spranga in ferro. Denunciato un disoccupato di Villabate, trovato in possesso di 13 cavi di rame rubati.