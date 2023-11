Borgetto, tragedia sfiorata: auto senza freno a mano rischia di travolgere i passanti

Momenti di paura a Borgetto, dove un'auto lasciata senza freno a mano, in salita, ha rischiato di travolgere e uccidere i passanti. È successo in in via Piersanti Mattarella, dove la macchina è scivolata lungo la via, in senso contrario a quello di marcia.

A bordo non c'era nessuno: il proprietario l'aveva lasciata in sosta, dimenticando di inserire il freno. Un uomo che in quel momento stava attraversando è vivo per miracolo: l'auto è infatti scivolata a fortissima velocità, il passante è riuscito ad evitarla e il mezzo si è schiantato prima contro uno spartitraffico, poi contro un'altra macchina che era stata parcheggiata davanti a un bar.

Quest'ultima è rimasta pesantemente danneggiata. Tanti i residenti che hanno assistito alla scena: sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale per stabilire le responsabilità.