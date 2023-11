Girano un video con una trans, procedimento disciplinare per due vigili a Palermo

Provvedimento disciplinare per due agenti della polizia municipale di Palermo che in divisa hanno registrato un video di scherno con accanto una trans.

Un video per mandare saluti a un collega, coinvolto in un’inchiesta e licenziato dalla polizia municipale. Quel video è finito in numerose chat degli agenti. «Abbiamo scoperto la vera fidanzata», «Complimenti, guarda che donna. Se la teneva nascosta», aggiunge il collega.

Il comandante della polizia municipale Margherita Amato ha già avviato l’iter per il provvedimento disciplinare. Per l’assessore Maurizio Carta si tratta di un atto inqualificabile. «L’atto è increscioso e gravissimo per l’onore del Corpo e discredita le donne e gli uomini che quotidianamente lavorano per la sicurezza della cittadinanza e per il decoro urbano. Il comandante - ha detto l’assessore - ha già avviato il provvedimento disciplinare con il dovuto rigore e la tempestività che l’azione richiede».