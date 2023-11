Ruba gioielli e soldi a casa dell'amica, incastrata da una GoPro: palermitana a processo

Un'amica infedele, al punto da rubare in casa sua dopo aver probabilmente duplicato le chiavi dell'appartamento. La vittima è una donna della provincia Rovigo che non ha creduto ai suoi occhi quando, in un video, ha riconosciuto la persona con cui credeva esistesse una vera amicizia. Una palermitana di 51 anni, Daniela Profeta, andrà a processo con l’accusa di furto: avrebbe infatti rubato soldi e gioielli d’oro a casa della donna, che dopo aver accompagnato i figli a scuola e sicura di aver chiuso la porta con due mandate, si è insospettita dopo aver trovato la porta chiusa con due mandate in più. Un episodio che si è ripetuto nei giorni successivi.

Ha così deciso di collocare una piccola videocamera, una GoPro, all'ingresso dell'abitazione: voleva capire cosa stesse accadendo. Dalle immagini ha visto con sorpresa che a rubare soldi e gioielli era l’amica. La donna ha denunciato gli episodi ai carabinieri che hanno colto in flagranza la palermitana: è stata sorpresa all'interno dell'appartamento mentre cercava altri oggetti da portare via. A quel punto la situazione è stata inequivocabile. La palermitana avrebbe duplicato di nascosto le chiavi dell'amica per entrare e uscire indisturbata da casa sua. Ora andrà a processo.