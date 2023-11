Notte di roghi di cassonetti a Palermo. Dopo le 2 sono stati dati alle fiamme cumuli di spazzatura in diverse zone della città dal centro alle periferie.

Gli incendi sono stati appiccati in via Ciane nella zona di Mondello, in via Sacco e Vanzetti, via Passaggio Giuffrida, in via Dogali, in via Di Maria e in via Piave.

Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco che in alcuni punti sono dovuti ritornare per la bonifica.