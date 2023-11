Pioggia abbondante e Ficarazzi si allaga: strade come fiumi, un problema senza soluzione da 30 anni - VIDEO

Dieci minuti di pioggia cospicua e l’incrocio tra via Meli e via De Gasperi a Ficarazzi si allaga: un problema lungo 30 anni che si ripresenta ogni volta che nel Palermitano si abbattono violente precipitazioni.

I motivi principali per cui l'acqua che arriva da Ficarazzi, Villabate e Misilmeri non riesce a defluire correttamente, così come evidenziano i residenti, sono tre. Intanto, la grande espansione in quella zona del Palermitano, con le campagne che si sono popolate sempre più a fronte di una conduttura che, rimanendo tale e non espandendosi, è divenuta piccola per le esigenze del territorio. La seconda è relativa al canalone nel quale prima confluivano le acque che non riuscivano a defluire nei tombini e che da qualche anno è stato coperto. Infine, un altro ostacolo è rappresentato dall'abolizione della vecchia conduttura.

Negli ultimi anni sono stati redatti alcuni progetti che riguardano i tre Comuni interessati e che vedono il coinvolgimento di Amap ma, siccome Misilmeri non è servita dall'Azienda municipalizzata acquedotto Palermo, la situazione è ferma.

Le v arie amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni, compresa l'attuale guidata dal sindaco Giovanni Giallombardo, sono andate sempre alla ricerca di una soluzione che, però, sembra ancora essere lontana, sia a causa degli enormi costi che i Comuni non possono sostenere, sia per i problemi burocratici.

Video Ficarazzi News