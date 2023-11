Palermo, furgone a fuoco in viale Regione Siciliana: salvo l'autista

Attimi di panico, questa mattina, nei pressi della rotonda di via Belgio, a Palermo. Un furgone della ditta di trasporti Bartolini ha preso fuoco mentre percorreva viale Regione Siciliana, sulla corsia laterale della circonvallazione, da Palermo in direzione Catania, all'altezza del fast food Burger King.

L'uomo che era alla guida del mezzo, accortosi che qualcosa non andava per il verso giusto e sentendo cattivo odore di bruciato e vedendo del fumo, ha fermato il mezzo che, poco dopo, è stato completamente avvolto dalle fiamme. È stato lo stesso autista ad allertare i vigili del fuoco che sono giunti sul posto e hanno provveduto a spegnere le fiamme. Sul luogo dell'incendio è giunta anche la polizia municipale che ha transennato la zona e gestito il traffico.

Sono in corso accertamenti, per accertare le cause del rogo. Occorrerà capire, anche, da dove si siano sprigionate.