Il festival dei borghi siciliani, Laura Anello: «Stop allo spopolamento, valorizziamo luoghi straordinari col contributo dei giovani»

Dal 10 al 26 maggio in Sicilia torna il Festival dei borgh, una manifestazione che punta sul coinvolgimento dei giovani, che fa parte, spiega l’organizzazione, del processo di rigenerazione sociale e di riappropriazione identitaria che la Fondazione Le Vie dei Tesori conduce insieme con i Comuni e con l’Ufficio Scolastico Regionale per far riscoprire uno straordinario patrimonio nascosto, favorire la nascita di nuovi itinerari turistici, contrastare processi di spopolamento.

«Quello dei borghi – dice Laura Anello, presidente delle Vie dei Tesori – è il nostro progetto più sfidante, quello di fare del patrimonio di questi piccoli comuni la leva per invertire la rotta dello spopolamento, valorizzando luoghi e itinerari straordinari con il contributo dei giovani. A partire da questa nostra esperienza ci siamo candidati con successo a rappresentare il progetto Italea in Sicilia. Ci piace pensare che i discendenti degli emigrati, che rappresentano uno straordinario potenziale turistico ed economico per i luoghi d’origine, possano aiutare i giovani di oggi a non emigrare più per necessità».