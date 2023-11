Palermo, da via Belmonte Chiavelli al ponte Corleone: traffico impazzito in città

Festa di Ognissanti all'insegna del traffico a Palermo. Diverse zone della città sono completamente inaccessibili, con automobilisti incolonnati per ore e mezzi pubblici bloccati. A partire dalla circonvallazione: nella zona del ponte Corleone la circolazione subisce le conseguenze del solito "tappo" dovuto ai lavori in corso e il conseguente restringimento della carreggiata. Per percorrere pochi chilometri è necessaria anche un'ora di tempo.

Non va meglio dalle parti di via Belmonte Chiavelli, sempre in direzione Catania: qui sono presenti decine di residenti che hanno dato vita a una manifestazione bloccando la strada. Protestano contro il cambio dei sensi di marcia proprio in via Chiavelli e in via Santa Maria di Gesù, che danneggerebbe le attività commerciali.

Ma non finisce qui, perché si registra già una grande affluenza nei cimiteri della città: sia nella zona di via del Vespro, dove si trova il Sant'Orsola, che in via Papa Sergio per il camposanto dei Rotoli, la circolazione è andata letteralmente in tilt. Le pattuglie della polizia municipale stanno gestendo la viabilità e sono quasi tutte impegnate già da ieri, 31 ottobre, in cui si sono registrate le prime criticità dovute anche alla "fuga" dal capoluogo per i due giorni festivi e, per molti, fino al weekend.