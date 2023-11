Palermo, ai Rotoli primo anno senza tensostrutture: «Finalmente possiamo fare visita ai nostri cari in un cimitero dignitoso»

Prima giornata di ordinanza e di afflusso ai cimiteri per la ricorrenza di Ognissanti: il numero più alto di presenze lo si attende domani, ma già oggi centinaia di famiglie palermitane sono andate a trovare i propri cari scomparsi. Ai Rotoli il primo anno senza le tensostrutture consegna ai fedeli un cimitero pulito e accogliente, lasciandosi definitivamente alle spalle la vergogna degli ultimi anni.

Visitatori contenti, dunque, di ritrovare dopo tanto tempo un «cimitero dignitoso», come lo hanno definito alcuni, dove i propri defunti possono finalmente trovare pace e riposo. «Non è più una discarica di corpi - ha detto Sergio Troìa - finalmente qualcuno di buon senso si è svegliato e ha fatto cose per la collettività. Si sono fatti passi di dignità, perché è pulito, ben organizzato anche se ogni tanto le fontane non vengono servite dall’acqua. Ma a parte questo dettaglio, tutto è positivo: speriamo che si continui così. Si vede l’immagine di un cimitero».

«Si vede che qualcosa è cambiato - racconta Rosaria Corvo - prima era invivibile. Mio padre era tra le bare in attesa - prosegue - siamo stati fortunati perché è stato solo tre mesi. Adesso abbiamo risolto e speriamo che continui sempre meglio: è molto pulito. Anche se non sempre è così, speriamo si migliori sempre di più».