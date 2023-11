Nubifragio si abbatte su Palermo: città allagata in molte zone e traffico rallentato - VIDEO

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio su Palermo e provincia, con moltissimi disagi e danni tutti ancora da quantificare. Paura al Forum, dove a causa della fortissima pioggia l'acqua letteralmente è caduta anche dentro il centro commerciale, per la troppa acqua che i tetti non sono riusciti a contenere. Della pioggia sarebbe finita anche dentro l'area ristoro del centro commerciale. Dal Forum fanno sapere che le piccole infiltrazioni sono state comunque già risolte.

I problemi però sono avvenuti in tutta la città, da via Messina Montagne, dove la strada che porta a Villabate si è completamente allagata, fino a Mondello e via Ugo La Malfa. Problemi anche in viale Regione Siciliana, già martoriata dal traffico a causa dell'esodo di Ognissanti, dalla protesta per i sensi di circolazione in via Santa Maria di Gesù (i residenti questa mattina sono scesi in strada a protestare, con cassonetti piazzati in mezzo alle carreggiate) e il "tappo" di ponte Corleone: code e auto in fila già a partire dallo svincolo dell'ospedale Cervello, in entrambe le direzioni. Problemi, come sempre succede quando piove con una certa intensità, anche nelle zone di Tommaso Natale, San Lorenzo e viale Venere, macchine in panne e in balia dell'acqua anche allo Zen. Disagi in tutta la città per la pioggia e tantissime chiamate ai vigili del fuoco.