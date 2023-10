Incidenti e fuga dalla città per il ponte di Ognissanti, traffico impazzito a Palermo

Altra giornata di traffico infernale a Palermo. Il grande flusso di auto che stanno lasciando la città in vista del lunghissimo ponte di Ognissanti ha paralizzato viale Regione Siciliana, con lunghe code in uscita, direzione Catania soprattutto, che iniziano dalla rotonda di viale Michelangelo per arrivare fino a ponte Corleone, dove c'è un vero e proprio tappo per dei lavori in corso e il conseguente restringimento della carreggiata. Per fare pochi chilometri è necessaria anche un'ora di tempo. La situazione per ora è tenuta sotto controllo dai vigili urbani, che parlano «di un intenso flusso normale in vista del ponte».

A peggiorare la situazione, in generale, i tanti incidenti avvenuti oggi. Dopo quello in via Cavour, nel pomeriggio una ragazza di 24 anni è stata investita da un mezzo, forse uno scooter, mentre attraversava la strada in via Villagrazia.

Diversi passanti sono intervenuti per prestarle i primi soccorsi prima dell’arrivo dell’ambulanza e del trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico: non è in gravi condizioni. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.