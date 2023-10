È stato appiccato il fuoco in un sottopasso, dove dimora un clochard. È successo la scorsa sera in via Z8 a Villabate nei pressi di uno dei sottopassi della statale 121. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Quando è stato appiccato l’incendio, l’uomo non si trovava nella zona.

Foto Cronache villabatesi