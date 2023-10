Misilmeri, incendio in un casolare disabitato lungo la Palermo-Agrigento

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio a Misilmeri, in contrada Masseria Damari. Il rogo si è sviluppato in un casolare abbandonato che si trova sulla strada statale Palermo-Agrigento, al chilometro 243. Dopo avere spento l’incendio, è stato accertato dai pompieri che dentro non vi fosse nessuno. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 23.30 di ieri, domenica 29 ottobre. Due squadre del comando provinciale ed una del distaccamento volontario di Villafrati sono intervenute nel casolare, costituito da un solo piano fuori terra, che non risulta abitato. L'incendio e i fumi della combustione hanno raggiunto tutti i locali. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle 2 della notte. La cause del rogo sono in fase di valutazione