Partinico, terminati i lavori riparazione alla rete dell'invaso Poma

Terminati, dopo sei giorni, i lavori di riparazione del sistema di tubazioni dell’invaso Poma a cura del servizio dighe del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e pertanto nella mattinata di oggi, si è riattivato il graduale prelievo dalla diga, il riempimento delle vasche di trattamento del potabilizzatore e la pressurizzazione dell’acquedotto Jato, la cui lunghezza, fino alla consegna di Palermo, è di circa 40 chilometri. Le operazioni si concluderanno nell’arco di 48 ore, salvo imprevisti. Durante il periodo del fermo del Poma è venuta a mancare una portata di circa 900 litri al secondo che rappresenta circa il 27% del fabbisogno dell’intero sistema dell’acquedotto metropolitano gestito da Amap.

Grazie ad una differente allocazione dei prelievi, i disservizi ai Comuni gestiti sono stati ridotti al minimo e sono attualmente limitati ad alcune utenze di Isola delle Femmine, Capaci e Carini, ad alcune utenze del Canale di Scillato e alle utenze periferiche di Trappeto e Balestrate. A queste utenze, non appena le condizioni lo consentiranno, si provvederà a dare massima priorità per il ripristino delle condizioni di normale erogazione idrica. A seguito della riattivazione dell’adduttore si potranno verificare, in via transitoria, lievi incrementi delle torbidità delle acque che tenderanno a normalizzarsi rapidamente.