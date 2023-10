Palermo, terminati i lavori in via Crispi: riaperta la bretella laterale

Riaperta dopo dodici giorni la bretella lato mare di via Crispi a Palermo. I lavori erano iniziati il 16 ottobre, quando era stato allestito un nuovo cantiere per le fasi di completamento della sostituzione delle caditoie del sottopasso, lo spostamento di alcuni cavi elettrici e l’adeguamento della rete di smaltimento delle piogge.

Gli interventi hanno provocato pesanti diagi al traffico in queste due ultime settimane: la corsia lato mare è stata interamente chiusa alla circolazione dei mezzi, nel tratto compreso tra la via Cacioppo e la via Filippo Patti. Nella zona era stata istituita anche la rimozione coatta. Poi era stato chiuso anche il tratto tra la via Patti e la via Sammuzzo, con divieto di sosta delle auto. La riapertura stamattina, alle 9.20, davanti agli occhi di automobilisti e di coloro che facevano jogging.

La zona è ultimamente tra le più frequentate della città: dopo l'inaugurazione del Marina Yachting, la vasta area tra il Foro Italico e il porto di Palermo è più trafficata del solito. La riapertura della bretella lato mare agevolerà inevitabilmente la circolazione.