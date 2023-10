Palermo, nuovo raid all'asilo La Malfa di Acqua dei Corsari: rubate pure le torte per la festa

Prima i computer, poi le merendine dei bambini e ora anche le torte per il compleanno di un alunno. Non c'è pace per l'asilo "La Malfa" di via Cristodulo nella zona di Acqua dei Corsari, dove i ladri hanno messo a segno l'ennesimo raid. E stavolta oltre al danno c'è pure la beffa, visto che chi è entrato in azione ha anche rovinato lagiornata al bimbo che avrebbe dovuto festeggiare coi compagnetti e la scuola è rimasta chiusa.

Le stanze sono state messe a soqquadro, si tratta del terzo attacco in poco tempo. L'ultima volta l'asilo era stato preso di mira a maggio: all’apertura del cancello, il personale della struttura educativa aveva trovato alcuni vetri dell’ingresso rotti.

Dopo avere manomesso il cancelo all'ingresso, era stata aperta la dispensa e rubato il cibo destinato alla merenda dei bambini. Pochi mesi prima, invece, dopo il furto dei computer, due giovani erano stati rintracciati e arrestati dai carabinieri.