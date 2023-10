Palermo, spaccio di crack a Ballarò: due arresti

La polizia di Stato ha tratto in arresto due palermitani, spacciatori a Ballarò. I poliziotti della sezione «Falchi - contrasto al crimine diffuso» della squadra mobile sono riusciti a fingersi frequentatori del popoloso quartiere e hanno potuto così documentare la presenza di due giovani che, prima hanno occultato un grosso involucro in un anfratto ricavato nella parete di uno stabile in via Ballarò e, successivamente, hanno più volte attinto a quell’involucro per effettuare scambi di denaro con numerosi clienti.

Con discrezione, i poliziotti hanno raggiunto a distanza gli acquirenti ed hanno regolarmente verificato che fossero in possesso di dosi di stupefacente acquistate e ricevute dai due giovani. A quel punto è scattato il blitz. I due spacciatori sono stati fermati e trovati in possesso 25 dosi di crack, 12 addosso e 14 stipate nel nascondiglio. Sequestrato anche denaro. Gli arresti sono stati convalidati.