Palermo, truffa del finto incidente: al Borgo si finge carabiniere e porta via 30 mila euro e gioielli a un'anziana

Un falso maresciallo dei carabinieri a Palermo si è presentato ad un’anziana di 75 anni del Borgo Vecchio e le ha portato via 30 mila euro in denaro e gioielli. Indagini su una lunga serie di truffe come questa sono in corso da parte della squadra mobile del capoluogo.

Sono decine i colpi che la banda è riuscita a mettere a segno in queste settimane. La vittima aveva ricevuto una telefonata che la avvertiva di un «incidente gravissimo» occorso ad un caro amico e in cui le si chiedevano soldi per un intervento chirurgico che l’avrebbe salvato. Poco dopo, mentre la donna era ancora frastornata, le si è presentato un finto maresciallo calabrese che le ha portato via i soldi e i gioielli.