Palermo, la polizia sventa il furto di uno scooter e arresta uno dei due ladri

La polizia ha arrestato un palermitano nella flagranza del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. È avvenuto nel pomeriggio di martedì 24 ottobre, intorno alle ore 19.30.

I poliziotti della squadra mobile, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo via Terrasanta, a Palermo, hanno scorto un soggetto proveniente da via Fulcieri Paulucci de’ Calboli a bordo di uno scooter di colore bianco, spingere un motociclo Honda SH di colore nero con dispositivi d’allarme sonoro e visivo in funzione, a sua volta condotto da un altro soggetto. Compreso che si trattasse di un probabile furto, i poliziotti si sono avvicinati intimando l’Alt ai due, che subito sono scappati. Il conducente del motociclo bianco si è allontanato a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce, mentre il secondo giovane, dopo avere gettato al suolo lo scooter presumibilmente rubato, ha tentato di guadagnare la fuga a piedi, ma è stato inseguito e raggiunto. Nella circostanza, ed allo scopo di divincolarsi, l’uomo ha colpito ripetutamente con il casco che aveva al seguito uno dei poliziotti, ma quest’ultimo è riuscito comunque a bloccarlo.

Sul posto stesso, gli agenti sono risaliti all’identità del proprietario ed hanno appreso che il mezzo, prima di essere asportato, era parcheggiato in via Fulcieri Paulucci de’ Calboli. L’arresto è stato convalidato, mentre il motociclo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.