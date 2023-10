Palermo, entrano in un negozio e minacciano una dipendente: la polizia li blocca

Arrestati a Palermo dalla polizia in flagranza di reato due uomini per tentata rapina aggravata in concorso ai danni di un esercizio commerciale della zona di via Ruggero Settimo, in pieno centro cittadino. Gli agenti del Commissariato Palermo Centro e i colleghi dell’ ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono entrati in azione sulla base della segnalazione di una rapina compiuta all’interno del negozio ad opera di due uomini, dei quali sono state fornite dettagliate descrizioni.

L’allarme ha permesso alle volanti di convergere, nell’immediato, sul luogo segnalato e bloccare i due uomini corrispondenti alle descrizioni diramate via radio. La conoscenza del territorio dei poliziotti e la dettagliata descrizione fornita da una dipendente dell’esercizio hanno consentito, a breve giro di posta, di intercettare i due rapinatori.

Secondo quanto ricostruito successivamente dagli agenti, i due uomini, nel tentativo di asportare merce dal negozio, sorpresi nell’intento di rimuovere il dispositivo antitaccheggio ad una confezione di profumo, avrebbero minacciato la dipendente, la quale, tempestivamente aveva allertato le forze dell’ordine. Identificati e sottoposti a perquisizione personale, i due sono stati trovati in possesso di altra merce che si presume portata via da altri esercizi non distanti. Tutta la merce sequestrata è stata riconsegnata agli aventi diritto ed alla luce dei fatti emersi i due uomini sono stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso e denunciati anche per il reato di furto in concorso. Inoltre, uno dei due soggetti è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, motivo per cui è anche stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il provvedimento è stato convalidato in sede di processo per direttissima.