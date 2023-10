Ladri e vandali in via Marchese di Villabianca: «Vetri sfondati e fanali andati, grazie Palermo!»

Auto vandalizzate e svaligiate a Palermo, e non solo nel centro storico. Dopo le macchine finite nel mirino tra la via Maqueda e piazza Sant'Anna, è il turno di quelle nella zona residenziale della città. "Vetro sfondato, cofano scassinato, fanali andati: grazie Palermo!", sono le parole amarissime di un residente di via Marchese di Villabianca. Una Fiat Cinquecento X rossa parcheggiata è stata presa di mira all'angolo con via Filippo Cordova. La foto parla chiaro: vetri dei finestrini in frantumi e fanali rubati, danni che costeranno centinaia al proprietario.

Proprio come è già successo pochi giorni fa dalle parti di via Calderai, dove un giovane palermitano ha ritrovato l'auto sua e della moglie vandalizzate nel giro di una settimana. Ha dovuto sborsare quasi cinquecento euro per le riparazioni. Nella prima macchina, parcheggiata in strada dopo avere trovato il garage chiuso, ha trovato i vetri sfondati. Nella seconda, oltre ai finestrini in frantumi, anche il furto di tutto ciò che si trovava all'interno.

Ma non finisce qui, perché nella stessa zona è stato preso di mira il furgone del titolare di un'attività commerciale, per danni che ammontano a circa ottocento euro. Raid che si sono poi ripetuti in piazza Unità d'Italia, all'incrocio con via Leopardi, e in via Petrarca. Sul fronte dei furti, invece, tre giorni fa sono stati arrestati un trentenne e un minorenne. Il primo è stato sorpreso dai carabinieri mentre apriva un'auto forzando la portiera con un grosso cacciavite in viale Strasburgo e cercava di prendere oggetti nell’abitacolo. A Borgo Nuovo il minorenne stava cercando, invece, di fuggire a bordo di un'altra macchina parcheggiata. E' stato bloccato dopo un breve inseguimento.