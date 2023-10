Palermo, la segnalazione di un cittadino permette alla polizia di sventare due furti in auto

Due arresti sono stati effettuati a Palermo dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Zisa e Libertà. Fondamentale la segnalazione di un cittadino, che ha indicato alla polizia la presenza di un giovane, di cui ha anche fornito una dettagliata descrizione, armeggiare su un’auto parcheggiata. Il ladro, dopo avere infranto il vetro posteriore, ha portato via un sacchetto di plastica contenente oggetti vari. Successivamente, si è spostato nella via adiacente, ripetendo l'operazione su un’altra autovettura in sosta.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il giovane segnalato e lo hanno bloccato nonostante lo stesso, alla vista degli agenti, avesse cercato di fuggire, tentando di nascondersi dietro una delle auto in sosta su strada. Il giovane, uno straniero, è stato identificato e sottoposto a perquisizione. Era in possesso di diversi arnesi e attrezzatura utili per lo scasso. Altri arnesi si trovavano all’interno dello zaino, oggetti finiti sotto sequestro. Il giovane è stato arrestato per il reato di furto aggravato.

Nel frattempo, alcuni agenti sono tornati sul luogo in cui si trovava la prima autovettura segnalata, danneggiata, accorgendosi che un'altra persona stava rovistando all’interno della stessa, da dove aveva già asportato un sacco in plastica. L’uomo, anche lui straniero, è stato bloccato e arrestato. Il sacco in plastica, con catene da neve e taniche di olio motore, è stato riconsegnato al proprietario.

I due sono stati portati nelle celle di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima. Non viene indicata la zona in cui si sono verificati i tentativi di furto.