Palermo, due ladri fanno esplodere un altro sportello bancomat: è quello delle Poste di corso Calatafimi - VIDEO

Nuovo colpo della banda del bancomat a Palermo. La scorsa notte è stato preso di mira l’ufficio postale di corso Calatafimi, al civico 1031, dov’è stata sentita una forte esplosione che ha svegliato di soprassalto i residenti. In molti hanno chiamato il 112 per segnalare l’accaduto e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, gli artificieri e i vigili del fuoco, per effettuare un sopralluogo e verificare la presenza di residui di ordigni nonché per constatare gli ingenti danni arrecati all’immobile.

Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 4 davanti all’ufficio postale sono arrivati due uomini che, come successo nelle occasioni precedenti, hanno piazzato un ordigno rudimentale davanti al Postamat e si sono messi a distanza di sicurezza prima di azionare l’innesco.

Dopo l’esplosione i due hanno cercato tra le lamiere fumanti della macchina il denaro, ma non è ancora chiaro se siano riusciti ad arraffare il bottino prima della fuga. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.