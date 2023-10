I «bombaroli» del bancomat tornano a colpire, quinta esplosione in un mese a Palermo

Ancora un colpo a un bancomat, a Palermo, il quinto in un mese: i ladri l’hanno fatto esplodere nello sportello della Bper di via Papa Sergio, nel quartiere Arenella. Tutto nello stesso identico modo del colpo messo a segno a Brancaccio lo scorso 7 ottobre, in via San Giovanni Di Dio, nella filiale della stessa banca.

Non si sa quanto i ladri si siano riusciti a portare via. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e i poliziotti della scientifica per trovare qualche traccia utile per risalire agli autori e per stabilire se l’esplosivo utilizzato sia lo stesso degli altri colpi.

«Si sta diffondendo un fenomeno del tutto nuovo per la città che trova impreparate le banche che continuano a fare finta di non vedere il problema. Cinque attacchi in un mese sono un fenomeno più che preoccupante», dice Gabriele Urzì, dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo.

Il 3 settembre il colpo alle poste di via Pergusa, il 7 a Banca Sella in Via Castellana, il 22 alla Bcc di Altofonte e Caccamo in Viale Regione dove i malviventi sono riusciti a sottrarre 50mila euro, il 7 ottobre a Banca Bper in Via San Giovanni Di Dio a Brancaccio e oggi di nuovo un attacco ad un bancomat sempre di Bper, ricorda il sindacalista.

«Non ci stancheremo di ripeterlo - continua Urzì - occorrono investimenti massicci delle banche che devono garantire una sorveglianza privata notturna e un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine che con uomini e mezzi insufficienti non riescono a coprire l’esteso territorio delle città metropolitana di Palermo. Forse occorre che intervenga il prefetto perché la situazione è sfuggita di mano».

Nella foto la polizia impegnata nelle ricerche della banda dei bombaroli del bancomat