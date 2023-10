Capo d'Orlando, anziana inciampa e cade durante la festa patronale: interviene l'elisoccorso

Una passeggiata per le vie affollate del paese poteva sfociare in tragedia a Capo d'Orlando, dove in questi giorni si svolge la festa di Maria Santissima. Una donna si trovava in compagnia di alcuni familiari quando è caduta dopo avere inciampato e ha violentemente battuto la testa. E' stato subito lanciato l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma vista la gravità della situazione è stato disposto l'intervento dell'elisoccorso. La donna è così stata trasportata all'ospedale di Messina dove è stata ricoverata d'urgenza: ha riportato pesanti ferite anche al volto.

La scorsa settimana un'anziana ha perso la vita a Palermo, dopo essere caduta per strada. E' successo in via Argisto Giuffredi, dalle parti di corso Alberto Amedeo, davanti alla sua abitazione. Anche lei, cadendo, ha battuto la testa sul marciapiede. In questo caso per la donna non c'è stato niente da fare.

Un episodio simile, sempre nel capoluogo siciliano, in viale Croce Rossa, dove un uomo è stato salvato da un carabiniere. E' improvvisamente caduto mentre stava per attraversare, ma un militare della sezione scorte che si trovava in zona l'ha soccorso e ha evitato che venisse investito. Poi ha chiamato un'ambulanza. L'anziano ha riportato un trauma cranico e ferite in diverse parti del corpo.