La scuola Falcone dello Zen di nuovo nel mirino, ma stavolta il furto fallisce

Tentato furto alla scuola Giovanni Falcone in via Pensabene allo Zen. Se ne sono accorti gli impiegati del plesso scolastico, non appena hanno aperto i cancelli. È stata forzata la serratura di un magazzino e tentato di aprire una porta interna danneggiando l’infisso. Questa volta i ladri non sono riusciti a portare via nulla. A presentare denuncia il dirigente scolastico. Prima dell’inizio dell’anno scolastico i ladri avevano smontato e portare via i condizionatori appena installati.