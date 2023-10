Caso Saguto, si costituisce a Milano l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara

L'avvocato Gaetano Cappellano Seminara si è costituito nel carcere di Bollate (Milano). L'ex amministratore giudiziario è un altro degli imputati del processo sulla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Come Silvana Saguto, anche lui era stato condannato ieri (19 ottobre) in Cassazione per una parte dei reati per i quali era stato riconosciuto colpevole dalla Corte d'appello di Caltanissetta. Anziché attendere l'arrivo dei finanzieri a casa, si è presentato nel penitenziario lombardo. Saguto intanto ha ricevuto l'ordine di carcerazione in una clinica palermitana, dove si trovava ricoverata da una ventina di giorni.