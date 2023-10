Prova a rubare abiti per 500 euro da un negozio di viale Lazio: arrestato

I carabinieri della stazione Resuttana Colli di Palermo hanno arrestato un uomo di 55 anni che in un negozio di abbigliamento, in viale Lazio, ha cercato di portare via capi per circa 500 euro. L’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.