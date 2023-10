Palermo: l'ultimo saluto della questura a Luigi Giuffrida, responsabile della squadra cinofili

"La Questura di Palermo dà il suo ultimo saluto a Luigi Giuffrida, storico responsabile della squadra Cinofili. Ti ricorderemo per la passione, la professionalità e l’amore donato ai tuoi cani ed a tutte le persone che ti hanno circondato". E' il doloroso messaggio di addio per il poliziotto che viene definito da amici e colleghi come "un uomo che amava il suo lavoro, gentile e disponibile per tutti".

In queste ore sono tantissimi i messaggi lasciati per Giuffrida sui social, che diventano ancora una volta lo spazio per la condivisione di ricordi e cordoglio. "Rimarrai indelebile per la tua pacatezza, cordialità ed eleganza - scrive Igor -. Andavi sempre incontro alle esigenze dei colleghi. Sei stato e sarai un esempio da seguire. La squadra Cinofili e la Questura di Palermo, perdono un amico. Riposa in pace". "Abbiamo perso una gran bella persona e un bravissimo operatore - scrive Filippo - buon viaggio Luigi".

E ancora: "Una persona perbene e un collega professionale. Siamo molto addolorati per la tua perdita, non ti dimenticheremo mai", scrive Tino. "Sono dispiaciuto per la scomparsa di un collega sempre disponibile e professionale. Condoglianze alla famiglia", aggiunge Francesco. La questura ha condiviso sui social il messaggio di cordoglio insieme a una fotografia che ritrae Giuffrida insieme a uno dei cani della squadra cinofili: "Ma la tua - scrive l'amico Giovanni - era più una passione che un lavoro. Addio caro Luigi".