Palermo, l'autista dell'Amat difende una passeggera disabile e il branco di ragazzini lo aggredisce con pugni e sputi

Un gruppo di giovanissimi ha aggredito e insultato un autista dell’Amat, l’azienda che si occupa del trasporto urbano a Palermo, che era intervenuto per difendere una donna disabile presa di mira dal branco.

È successo sulla linea 619, nei pressi dell’ospedale Villa Sofia a Palermo. Il mezzo stava percorrendo la via Antonino Cassarà quando sulla vettura è salito il gruppo di ragazzini. Hanno iniziato a prendere in giro la donna disabile. L’autista ha fermato la corsa e rivolgendosi ai ragazzini ha detto di smettere di importunare i passeggeri.

Per tutta risposta è stato colpito con pugni e ha ricevuto sputi. I ragazzini hanno azionato il freno di emergenza e sono riusciti ad aprire una porta e scappare. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dell’aggressione.