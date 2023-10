Palermo, poliziotta tedesca scippata in corso Vittorio Emanuele: subito arrestato il ladro, un gambiano di 33 anni

Una poliziotta tedesca in vacanza a Palermo è stata scippata in corso Vittorio Emanuele da un extracomunitario, poi arrestato dai carabinieri. È accaduto lunedì pomeriggio, quando la turista, che ha 31 anni, stava passeggiando nel centro storico alla scoperta dei monumenti. La donna è stata affiancata dal bandito, che con una mossa fulminea le ha strappato la borsa. Da corso Vittorio Emanuele è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e in breve i militari del nucleo radiomobile hanno rintracciato l'autore del reato, un gambiano di 33 anni, che è stato arrestato.

In alto turisti in corso Vittorio Emanuele in una foto d'archivio