Petralia Soprana, fuga di gas in una casa rurale: muore un bimbo di tre anni

Un bimbo di tre anni, Leonida Gullo, è morto a Petralia Soprana, in una casa rurale di contrada San Giovanni Sgadari. I genitori hanno riferito ai carabinieri di avere scoperto il figlio privo di sensi alle 11 di questa mattina (16 ottobre). Hanno detto di avere avvertito un forte odore di gas nell’abitazione, prima di accorgersi che il bimbo non respirava ed era in arresto cardiaco, versione che gli investigatori stanno verificando.

Il piccolo è morto in ambulanza, durante il trasferimento all'ospedale Madonna dell’Alto. I sanitari del 118 hanno provato a soccorrerlo, ma le manovre di rianimazione sono state inutili. In corso di accertamento le cause sull'accaduto, indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Termini Imerese.