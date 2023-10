Auto in fiamme sull'autostrada Palermo-Mazara, riesce a salvarsi la settantenne alla guida

Alle ore 15.30 di oggi una squadra del distaccamento di Partinico dei vigili del fuoco è intervenuta lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Palermo, per l'incendio di un'autovettura. Alla guida del veicolo c'era una donna di 70 anni, che dopo avere notato del fumo uscire dal cofano del motore ha accostato il proprio mezzo sulla corsia d'emergenza, nel tratto fra gli svincoli di Montelepre e Terrasini, riuscendo ad uscire dal veicolo e a dare l'allarme. Le fiamme che si sono sprigionate in seguito hanno avvolto l'intera auto. Poi l'arrivo dei vigili del fuoco è servito a spegnere l'incendio.