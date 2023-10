Palermo, ripartono i lavori nella zona del sottopasso di via Crispi: sarà chiusa la bretella lato mare

Da domani, lunedì 16 ottobre, a Palermo un nuovo cantiere al via nella zona di piazza XIII Vittime, per l’esattezza lungo il sottopasso di via Francesco Crispi. Si tratta delle fasi di completamento dei lavori per la sostituzione delle caditoie nella bretella laterale e l’adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Le conseguenze per la viabilità sono già definite con un’ordinanza del 17 luglio scorso, anche se non è ancora possibile prevedere quanto dureranno i lavori: in linea di massima non più di 15 giorni, fanno sapere dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici guidato da Salvatore Orlando. Come previsto dall'ordinanza dirigenziale dell'Ufficio Mobilità del Comune (la numero 997), la chiusura della bretella sarà in due fasi. La prima fase parte domani e si prolunga fino alla cessata esigenza del cantiere. Prevede la chiusura totale al transito veicolare della corsia lato mare del tratto compreso tra la via Cacioppo e la via Patti. Ci sarà l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 24 ore su 24 ogni giorno ambo i lati.

La seconda fase dei lavori prevede la chiusura totale al transito veicolare della corsia lato mare del tratto compreso tra la via Patti e la via Sammuzzo. Anche in questo caso è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta anche in questo caso dalle 0 alle 24 per ambo i lati. Le limitazioni alla circolazione saranno valide dalla data d’inizio lavori e - come spiega l’ordinanza - «fino a cessate esigenze, che la ditta comunicherà al committente (il Comune, ndr), al comando di polizia municipale ed all’Ufficio Mobilità urbana».

Al fine di agevolare il flusso viario in prossimità delle aree di cantiere, la ditta deve provvedere 48 ore prima dell’inizio dei lavori a sistemare la segnaletica indicante la chiusura al transito e contestualmente indicare in maniera inequivocabile i percorsi alternativi e consentire l’accesso ai residenti al fine di raggiungere le proprie abitazioni.

«Si è reso necessario pianificare e coordinare queste attività con quelle che verranno realizzate sulla medesima area di cantiere dalla ditta incaricata da Terna Rete Italia spa per il rinnovo dell’elettrodotto e la sostituzione del cavo interrato - spiegano dall’assessorato ai Lavori pubblici -. Obiettivo dell’amministrazione comunale è di verificare i lavori che le società esterne realizzano sul territorio cittadino e, come in questo caso, unificare per quanto possibile gli interventi al fine di garantire l’esecuzione delle opere a regola d’arte ed il minor disagio possibile per la collettività».

I lavori, non a caso, erano stati rinviati per non creare disagi alla viabilità e ai cittadini prima in occasione dell’evento del ventesimo anniversario della Convenzione di Palermo e poi per l’inaugurazione del Palermo Marina Yatching.