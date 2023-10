Asp di Palermo, mazzette e dentiere: ci sono altri casi

La richiesta di una mazzetta a un’anziana per le cure odontoiatriche al Pta Biondo dell’Asp potrebbe essere solo la punta dell’iceberg, la spia di un modo di fare diffuso per lucrare sui pazienti bisognosi di terapie, seppur esentati dai pagamenti per via di età e patologie.

Il gip Clelia Maltese, che ha firmato l'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari nei confronti del dentista Giuseppe Guiglia di 53 anni, dell’odontotecnico Sebastiano Lanza di 55 e dell’infermiere Massimo Vito Salvatore Cumella di 51, accusati di concussione e sospesi per un anno dal servizio, scrive a chiare lettere nel provvedimento che si tratta di «una condotta non occasionale, ma come rientrante in un collaudato modus operandi dei tre indagati, adusi a richiedere danaro in cambio delle prestazioni da loro effettuate per conto dell'Asp.

Il comportamento disinvolto e spregiudicato dei tre, in attesa dell'interrogatorio di garanzia, fa ritenere gli stessi propensi e inclini a commettere ulteriori condotte analoghe a quelle oggetto del presente procedimento». Materia di approfondimenti per i carabinieri, al lavoro per comprendere se il terzetto abbia colpito altre volte. L'indagine, così, si allarga. Dagli inquirenti arriva un invito a quanti avessero subito un simile trattamento a farsi avanti.

