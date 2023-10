Palermo, vedono i poliziotti e fuggono: inseguiti e arrestati

Alla vista dei poliziotti del commissariato Zisa sono fuggiti, ma non sono andati molto lontano. Dopo un breve inseguimento, due giovani sono stati bloccati e trovati in possesso hashish e marijuana. La polizia li ha arrestati (non sono state fornite le loro generalità) nei giorni scorsi due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle loro abitazioni è stata trovata altra droga del valore di circa mille euro.