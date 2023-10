A Palermo si gira il nuovo film su Dante Alighieri, ecco come cambia la viabilità

Nuovi cambi di viabilità in vista a Palermo per le riprese di un film, col capoluogo siciliano sempre più protagonista nelle scelte di registi e produttori per le loro opere. Questa volta si tratta di “In the hand of Dante“, diretto da Julian Schnabel e con protagonista Oscar Isaac. Il film, oltre a Palermo, si gira in varie località italiane, tra cui Verona, Roma e Firenze.

Il capoluogo siciliano continua dunque ad essere scelto dai registi: tra le location interessate, un’area del centro storico e del porto, ma anche Partanna. L'ordinanza dell'ufficio mobilità del Comune parla di cambiamenti alla viabilità in quelle zone dal 19 ottobre al 26 ottobre.

Nello specifico, ci saranno divieti di sosta piazza Marina, lato Steri, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via del IV Aprile dalle 13 del 19 ottobre alle 19 del 20 ottobre.

Dalle 17 del 23 ottobre alle 17 del 24 ottobre in via Alessandro Volta, intero tratto, in via Galileo Ferraris dalle 17 del 23 ottobre alle 17 del 24 ottobre. Divieto anche in ortile della Gancia, area davanti all’ingresso dell’Archivio di Stato, dalle 6 del 18 ottobre alle 18 del 21 ottobre, in via Atlante, tra il civico 8 e via Catalano, dalle 17 del 19 ottobre alle 6 del 24 ottobre, in viale Aiace, tra il civico 19 e via Diomede, dalle 6 del 20 ottobre alle 6 del 24 ottobre.