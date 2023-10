Palermo, furti continui al Policlinico: a un paziente rubato un tablet mentre era fuori per un esame

Automobili, motociclette, soldi, effetti personali, computer: fare breccia nella sicurezza del Policlinico di Palermo sembra ormai un gioco da ragazzi per i malviventi, che quotidianamente infestano i viali e i padiglioni dell’azienda ospedaliera. Il perimetro è vasto, difficile da controllare, e le scorribande sono ormai all’ordine del giorno.

Solo nelle ultime due settimane, nei parcheggi interni all’ospedale si sono registrati i furti di un motorino modello Sh e di una 500 - che ultimamente comunque, in tutta la città, sembra andare a ruba - nei pressi del padiglione di Malattie infettive. Per non parlare del caso di un clamoroso furto in stanza ai danni di un paziente nel reparto di Chirurgia d’urgenza: «È bastato che il ricoverato si allontanasse per effettuare un esame - raccontano alcuni medici - perché i ladri entrassero in azione nonostante la presenza in camera di altri due pazienti». Risultato: spariti un tablet, soldi, portafoglio ed effetti personali.

Sul Giornale di Sicilia in edicola un servizio completo di Davide Ferrara con le dichiarazioni del commissario straordinario Maurizio Montalbano