Si ribalta con il trattore a Cefalù, a 58 anni muore schiacciato

Cosimo Castiglia, 58 anni, è morto a Cefalù schiacciato dal trattore che stava conducendo e che si è ribaltato mentre percorreva una discesa. L’incidente è avvenuto in contrada Ferla in via Monte Pellegrino. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo.

Castiglia era titolare ditta edile di Aliminusa. Stava lavorando in un piccolo cantiere privato per eseguire alcuni lavori. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il medico legale, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Cefalù e i tecnici dell’Asp.