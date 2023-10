Dopo 20 anni l'apertura del sottopasso dello svincolo di Bolognetta

Il sottopasso dello svincolo di Bolognetta nel Palermitano verrà aperto per la prima volta al traffico veicolare, l’11 ottobre alle ore 10.30, alla presenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta. «L’apertura alla circolazione stradale, ad oltre un ventennio dalla realizzazione dell’opera, è frutto dell’impegno della commissione straordinaria che, in sinergia con l’Anas, ha provveduto a rimuovere gli elementi di rischio presenti sulle bretelle di collegamento e a migliorare gli standard di sicurezza stradale con interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza del bivio», si legge in una nota della prefettura.

«Questi lavori, realizzati con parte dei fondi stanziati dal ministero dell’Interno a favore degli enti in gestione commissariale, sono stati ultimati il 6 ottobre scorso consentendo finalmente l’apertura alla pubblica fruizione a beneficio della comunità di Bolognetta e dei Comuni limitrofi», prosegue la nota.